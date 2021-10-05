الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بقطاع أكاديمية الشرطة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين، وبحوزتهما 185 طربة لمخدر الحشيش وزنت 156,500 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 15 كيلو جرام، وكمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام، وسيارتين ومبلغ مالى وجهاز كشف المعادن، وضبط شخصين وبحوزتهما 6 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الأفيون.

ونجحت مديرية أمن الإسكندرية في ضبط شخص، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش، وضبط شخصين وبحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام.

وأسفرت جهود مديرية أمن البحيرة عن ضبط شخص، بحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش، وضبط شخصين وبحوزتهما 18 طربة لمخدر الحشيش، وضبط شخص بحوزته 1200 قرص مخدر، وضبط شخص بحوزته كمية لمخدر الهيروين.

وأثمرت جهود مديرية أمن مطروح عن ضبط شخصين، وبحوزتهما (بندقية آلية- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 2 خزينة- عدد 2 طربة لمخدر الحشيش - عدد 200 قرص مخدر- سيارة- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول)، وضبط (شخص)، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وتقدر القيمة المالية لجملة المضبوطات فى الحملة بحوالى (35,000,000) خمسة وثلاثين مليون جنيه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.