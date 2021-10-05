البنك الأفريقى للتصدير: الرئيس السيسي المحرك لزيادة التعاون بين بلدان القارة

كتب محمد أسعد

قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إن المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2021 سيكون فرصة لإظهار القارة الأفريقية في قوتها المعتادة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان المحرك الأساسي في زيادة التعاون بين بلدان القارة الأفريقية، والداعم بشكل رئيسي من أجل التكامل بين الدول الأفريقية، ومصر من أول الدول التي استضافت المعرض الأفريقي للتجارة البينية في 2019.

وجاء ذلك خلال المؤتمر التحضيرى لمعرض التجارة الأفريقية البينية والذى يعقد تحت شعار "تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريه بين مصر وأفريقيا في إطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

واستكمل: نشكر الحكومة المصرية لتقديمها كل دوافع النجاح لهذا المؤتمر، وحث الجهات والهيئات المختلفة وممثلي القطاع الخاص للمشاركة فيه، مشيرًا إلى أن مصر قد حصلت على عقود بحوالى 2 مليار دولار، من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

أضاف خلال كلمته، أن مصر لديها أفضل الفنادق ولديها عناصر جذب سياحي، كما أن مصر لديها عناصر جغرافية متنوعة للسياحة، وهي مقصد مفضل للسياحة، وتقدم مصر بوابة للدعم الخاص بالتصدير للمنتجات الأفريقية لدول العالم.