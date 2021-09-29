البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد يعقد مؤتمرا بالقاهرة لتعزيز العلاقات التجارية

كتب: أحمد يعقوب

يعقد البنك الافريقى للتصدير والاستيراد افريكسيمبنك المؤتمر التحضيرى لمعرض التجارة الأفريقية البينية والذى يعقد تحت شعار "تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريه بين مصر وأفريقيا في إطار تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية " وذلك يوم 5 أكتوبر 2021 بالقاهرة.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ،ورافي بيلاي، عضو المجلس التنفيذي للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية بجنوب إفريقيا وكانايو أواني، المديرة العامة لمبادرة التجارة الأفريقية البينية - البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ومي عسل، رئيسة مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وممدوح سلمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات، وإبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ومحمد علي، مدير التجارة في السلع والمنافسة، أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويستهدف المؤتمر تعزيز سبل التعاون التجارى بين الدول الافريقية وبحث معوقات التجارة البينية وتحديات تفعيل منطقة التجارة الحرة الافريقية، كما يشمل المؤتمر الاعلان عن عدد من الفعاليات الخاصة بمعرض التجارة البينية الافريقية فى دورته الثانية والمقرر عقده بدولة جنوب افريقيا فى الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2021 والذى ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ويهدف معرض التجارة الأفريقية البينية لعام 2021 إلى توفير منصة فريدة لتسهيل تبادل معلومات التجارة والاستثمار لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية، لا سيما في اطار تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، والذي، بدأ العمل به في 1 يناير 2021.

ومن المتوقع ان يستقبل المعرض أكثر من 5000 مشارك من جميع البلدان الأفريقية الـ55، وبقية دول العالم، كما من المتوقع ان يتم توقيع اتفاقيات تعاون واستثمارات جديدة بقيمة تصل لأكثر من 40 مليار دولار.

وتشمل أهداف معرض التجارة الأفريقية البينية العمل على ايجاد آليه متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الأفريقية ومناقشة الحلول الخاصه بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية.