اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو فى المزرعة يبدأ من 29 جنيها

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 11:54 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو فى المزرعة يبدأ من 29 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-10-2021  ارتفاعا في السوق المحلي، حيث سجلت الدواجن البيضاء 29 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 32-34 جنيها للكيلو. 
 
واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 38-40 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.  
 
وارتفعت أسعار البيض الأبيض، حيث سجلت للكرتونة 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها. 
 
 

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