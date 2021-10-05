أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو فى المزرعة يبدأ من 29 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-10-2021 ارتفاعا في السوق المحلي، حيث سجلت الدواجن البيضاء 29 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 32-34 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى عند 35 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 38-40 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وارتفعت أسعار البيض الأبيض، حيث سجلت للكرتونة 46 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.