موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 4 -10- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 4 – 10- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها إعلان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول أكبر ونش في العالم استعدادا لتركيب أكبر ساري بالعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وفقا لما يلي:

ميناء الأدبية يستقبل أكبر "ونش" في العالم بحمولة 1200 طن

استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكبر ونش في العالم بحمولة 1200 طن ويبلغ وزنه ٤٠٠ طن، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة فى خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات.

البنك المركزي يزيد مدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما

قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي نحو 814 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 697.309 مليار جنيه.

الإحصاء: 1.189 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمى للمدرس الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994.

وزير الإسكان: مصر حققت المركز الـ8 عربياً والـ69 عالمياً كأفضل الدول بجودة الحياة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تحتفل اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بيوم الإسكان العربي، والمتزامن مع اليوم العالمي للإسكان، ويُعد أحد المناسبات الرسمية التي أقرتها الأمم المتحدة.

الضرائب: إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الايجار أو التمليك مع ايصال مرافق حديث، وذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

المالية: مزايا تحفيزية للصناعة الوطنية وتعظيم مساهماتها فى الناتج القومى المحلى

أكدت وزارة المالية حرصها على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.