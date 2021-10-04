التموين: سننشئ 14 سوق جملة جديدة متطورة خلال السنوات العشر المقبلة

كتب أيمن رمضان

قال الددكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم إنشاء 14 سوق جملة جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، متطورة جداً، موضحاً أن مدة تنفيذ السوق الواحدة تتم في غضون عامان إلى 3 سنوات، وتابع:" سيتم إنشاء 3 اسواق جملة في الـ5 المقبلة أولهم سوق بمنطقة برج العرب".

وأضاف "عشماوى"، خلال لقاء له ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن هذه أسواق الجملة تطبق أعلى معايير الجودة بالشراكة مع فرنسا، مشدداً على أن مصر ستكون من الدول الرائدة في منظومة التجارة الداخلية.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن مصر بها 600 سوق على مستوى الجمهورية، ولكن البعض لا يعلم عنها الكثير، لافتاً إلى أن الجميع يعرف على سبيل المثال سوق العبور، وتابع:"ولكن هناك 600 سوق أخرى".

وتعليقاً على المستودعات الاستراتيجية، قال "عشماوى"، إنها تهدف إلى زيادة الاحتياطي من السلع الغذائية والأساسية الاستراتيجية.