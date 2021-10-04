اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك المركزي يزيد مدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 04:33 م
البنك المركزي يزيد مدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل لتصل إلى 25 عاما البنك المركزي المصري
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما (بدلا من 20 عاما)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
 
وجاء ذلك استمراراً للتوجه نحو  مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
 
وسعيا ً لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

دعم الاقتصاد

البنك المركزي المصري

المقاولات والتشييد

مبادرة التمويل العقاري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات المركزى يوقّعان مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال الرقابة

الخميس، 10 يونيو 2021 11:39 ص

البنك المركزى المصرى يكرم الطلاب الفائزين فى مبادرة FinYology

الإثنين، 29 مارس 2021 03:40 م

البنك المركزى المصرى يعلن استمرار إعفاء العملاء من مصروفات خدمات التحويلات البنكية 6 أشهر جديدة.. إصدار المحافظ الإلكترونية باستخدام الموبايل مجانا.. وإلغاء عمولات ورسوم التحويل بين حسابات الهاتف المحمول

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 09:44 م

محافظ البنك المركزي المصري يزور أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر

الأحد، 06 سبتمبر 2020 05:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة