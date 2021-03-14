كل ما تريد معرفته عن صناديق التأمين الخاصة ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

كتب حسام الشقويرى

تعتبر صناديق التأمين الخاصة شكل آخر لأدوات الادخار وتوفير الحماية بعد بلوغ سن التقاعد وترتبط بقطاع التأمين ، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ما هو تعريف صندوق التأمين الخاص ؟

صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

كم يبلغ عدد الصناديق الخاصة ؟

بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 679 صندوق فى نهاية عام 2019

كم تبلغ رؤوس اموال الصناديق الخاصة ؟

عدد صناديق التأمين الخاصة، التي تملك رأس مال احتياطي مليار جنيه فأكثر إلى 15 صندوق بإجمالي 2.3 مليون عضو في عام 2019 ، كما ارتفعت أعداد الصناديق التي يتراوح رأس مالها الاحتياطي من 500 مليون لأقل من مليار جنيه إلى 22 صندوق، و أعداد الصناديق التى يتراوح رأس مالها الاحتياطي من 250 إلى أقل من 500 مليون جنيه إلى 21 صندوقا، و صناديق التأمين الخاصة التي يتراوح عدد أعضائها من 100 إلى أقل من 250 مليون جنيه إلى 49 صندوقا.

ما هو القانون المنظم لأعمال الصناديق الخاصة ؟

ينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر. وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

ما هى أهمية الصناديق الخاصة للعاملين والدولة؟

صناديق التأمين الخاصة لها أهمية كبيرة بالنسبة لكل من العاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق وكذلك الدولة وذلك على النحو التالى: بالنسبة للعاملين، توفر للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادى عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

بالنسبة للجهات المنشأ بها هذه الصناديق تعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية.

بالنسبة للدولة فتعتبر واحده من أوعية الادخار وتكوين الأموال في الدولة وأحد مصادر التمويل من خلال استثمار أموال الصناديق.