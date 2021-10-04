البريد يكرم فريق المصارعة بعد حصوله على بطولة الجمهورية وترشحه لبطولة العالم

كتبت هبة السيد

نظمت الهيئةُ القوميةُ للبريد احتفاليةً لتكريم فريق المصارعة بنادي البريد، بعد حصوله على بطولة الجمهورية للشركات للعام العاشر على التوالي، وتأهله لبطولة العالم للرواد، التي ستقام في اليونان أكتوبر 2021.

كرم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فريق المصارعة من أبناء الهيئة بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشركات وتأهلهم لبطولة العالم؛ حيث حصل كل لاعب على جائزة مالية وذلك تقديرًا لما حققوه من إنجازات في المجال الرياضي ودعمًا لهم وتحفيزًا على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن العاملين هم الثروة الحقيقية التي تعتمد عليها الهيئة في تنفيذ خطط النجاح، ونحرص دائمًا على تكريم المتميزين منهم في جميع المجالات، ومن بينها المجال الرياضي؛ وذلك لدعم التنافس الإيجابي بين العاملين وحثهم على التميز وتأكيدًا على دورهم الفعال في دعم مسيرة نجاح الهيئة وتحقيق رسالتها.