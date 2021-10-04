اليوم السابع
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"الاتصالات": نتابع عطل فيسبوك بشكل لحظى على المستوى الدولى

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 11:36 م
"الاتصالات": نتابع عطل فيسبوك بشكل لحظى على المستوى الدولى جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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واجه اليوم مستخدمى خدمات الإنترنت عطل مفاجئ وانقطاع بخدمات التطبيقات الرئيسية لشركة فيسبوك (فيسبوك – ووتس اب – ومسنجر – انستجرام) وذلك بالساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وقد أعلنت شركة فيسبوك أن تأثر الخدمة الخاصة بتطبيقاتها قد حدث نتيجة لأعطال فى الخوادم الخاصة بها على مستوى العالم وجارى العمل على حلها، حيث تسبب العطل فى مواجهة المستخدمين لمشكلات فى فتح واستخدام التطبيقات أو إرسال واستقبال الرسائل الخاصة بها وذلك على مستوى العالم وليس بدوله بعينها وفقا لبيان صادر عن جهاز تنظيم الاتصالات.


 هذا ويقوم فريق متخصص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة بشكل لحظى على المستوى الدولى ودراسة مدى تأثيرها على الخدمات بالسوق المصرى.

 


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