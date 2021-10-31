4 تشريعات هامة على أجندة مجلس النواب غدا أبرزها "مكافحة الإرهاب"

ومن المتوقع أن يناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

وتشمل التشريعات المزمع مناقشتها غدا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما يواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وفي السياق ذاته تنظر الجلسة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، منهم 3 مقدمين من النائبة أمل زكريا و20 برلمانيا في كل منهما بشأن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، و وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة و تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وطلب مقدم من النائبة منى عمر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول.

وتضم طلبات المناقشة العامة أيضا 3 طلبات مقدمة من النائب عمرو درويش وعشرين عضوا لكل منهما، حول سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، و تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، و سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.