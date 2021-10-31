هيئة الثروة السمكية: جمع 70 مليون جنيه متحصلات بشأن القيمة الإيجارية للمزارع

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، أن لقاء الهيئة مع وزير الزراعة السيد القصير ناقش ملف تأجير المزارع السمكية والمستجدات الخاصة بضوابط برنامج دعم الصيادين، بجانب إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وتطوير في البحيرات المصرية.

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه يتم حاليا زيادة إنتاجية معظم البحيرات المصرية، مشيرا إلى أن العام الماضى وقبل الماضى توقف تأجير المزارع السمكية وكان له تأثير سلبى على التنمية وإعادة رفع كفاءة المزارع السمكية.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه تم إعادة تأجير المزارع السمكية وإعادة تقييم القيمة الإيجارية وجدولة الديون لهذه المزارع، موضحا أنه تم جمع 70 مليون جنيه متحصلات خلال 3 شهور بالنسبة للقيمة الإيجارية وإعادة جدولة الديون، متابعا: الإنتاجية هذا العام تزيد وهناك استقرار لمزارع السمكية وتطوير وهذا له مردود كبير على الإنتاج السمكى.