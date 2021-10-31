نقل سيدة مصابة بحروق للمستشفى بعد اعتداء شقيقها بسبب خلافات ميراث

الدقهلية شريف الديب

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بنشوب حريق بناحية كفر الكردى دائرة القسم، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبانتقال ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق على مساحة 150 متر ، وأن الحريق شب بشقه بالدور الثالث مكون من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ ملك«زكريا . م»، ونتج عن ذلك إصابة "وداد ز" 25 سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة ، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، حيث تم عمل الاسعافات اللازمة وتحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤالها في محضر الشرطة، عن سبب الحريق أرجعته لقيام شقيقها بسكب البنزين عليها من جركن بلاستيكى كان بحوزته وأشعل النار باستخدام ولاعة، وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم ، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كما قررت المصابة وتم ضبط الجركن والقداحة المستخدمين فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 إداري قسم الكردى لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.