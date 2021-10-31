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مصطفى وزيرى: افتتاح طريق الكباش خلال الأسابيع القليلة المقبلة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:49 م
مصطفى وزيرى: افتتاح طريق الكباش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مصطفى وزيرى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستكون خلال الأسابيع القلية المقبلة، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بسرعة إجراء ترميم الحفائر والآثار التى اكتشفت مؤخرا استعدادا للاحتفال.

 

وأضاف مصطفى وزيرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتفالية لن تقل عن موكب المومياوات الملكية، وسيكون احتفالا عالميا، موضحا أن كل شيء يجرى على أعلى مستوى بداية من الأعمال الفنية الترميم، حتى اللمسات الأخيرة.

 

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزير السياحة ينسق مع رئاسة الجمهورية لدعوة شخصيات عالمية فى احتفالية طريق الكباش، موضحا أن العدد محدود بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،

 

وعن التقاط السائح الأجنبى صورا بعلم بلاده أمام الآثار المصرية، قال مصطفى وزيرى إنه من حق السائح التصوير بعلم بلاده مع الآثار، موضحا أنه هناك حالة يُمنع فيها التصوير وهى إذا كان السائح من دولة معادية لمصر.


مصطفى وزيرى

الاعلى للاثار

طريق الكباش

عزة مصطفى

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