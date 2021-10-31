مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة وتفحمها على طريق "شبرا بنها" الحر

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران فيها بطريق بنها – شبرا الحر، بالقرب من قرية الشموت بمركز بنها، وتعطل حركة المرور في منطقة الحادث إثر تفحم السيارة بالكامل.

وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتمت السيطرة على الموقف، ونقل المصاب للمستشفى، والجثة لمشرحة بنها، لحين انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث، والطب الشرعي لمناظرة الجثة، والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر، واشتعال النيران فيها، ووقوع متوف ومصاب.

وانتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والإسعاف والحماية المدنية، وتم السيطرة على الموقف واستخراج جثة السائق، بينما أُصيب الراكب الآخر الذي كان بجواره، ونقل للمستشفى، كما تمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس على الطريق وتوقفه بعد تعطلها فترة من الوقت بسبب الحادث، وجاري فحص الحادث لمعرفة سبب وملابسات انقلاب السيارة، والتي يرجح أنها انقلبت بسبب عطل فني والسرعة الزائدة، ما تسبب في انقلابها واشتعال النيران فيهان ما أدى لمصرع قائدها وإصابة آخر، وعادت حركة المرور جزئيا للعمل دون كثافات مرورية على الطريق.