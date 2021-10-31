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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بأسوان

الأحد، 31 أكتوبر 2021 09:48 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وتم نقل جثمان المتوفى للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من عمرو أحمد، مشرف إسعاف أسوان، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة، بالقرب من منطقة الكرابلة بمركز إدفو.
 
وتم نقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والمتوفى لمشرحة إدفو العمومية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


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