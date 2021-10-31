مستشار الرئيس للصحة: مفاوضات لتصنيع أحد لقاحات كورونا فى مصر

كتب محمد شرقاوى

قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن لقاح فايزر تم ترخيصه والسماح به للحوامل في الخارج ضد فيروس كورونا، مضيفا أن جميع أنواع اللقاحات ضد كورونا متوفرة في مصر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا يؤكد أن الموجة الرابعة مازالت مستمرة، لافتا إلى أن التلقيح ضد كورونا يقلل معدلات الإصابة ويساهم في تخفيف الأعراض.

وتابع أن هناك مفاوضات مع شركات منتجة للقاح كورونا سيتم تصنيعها بمصر والمفاوضات مستمرة، مؤكدا أن اللقاحات المتواجدة في مصر آمنة وفعالة وأجازتها منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.