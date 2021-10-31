لجنة "5+5" الليبية تبحث فى مصر خروج المرتزقة المنتمين لدول الجوار الليبى

كتب أحمد جمعة

تبحث اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" مع ممثلي دول الجوار الليبي ( السودان ، تشاد ، النيجر ) فى القاهرة برعاية الأمم المتحدة آلية التنسيق المشترك حول خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب المنتمين لدول الجوار الليبى من الأراضى الليبية.

وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، وممثلي عن دول جوار ليبيا.

وتعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الثانى فى مصر مناقشة سبل إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحت رعاية المبعوث الأممى يان كوبيش، وبما يساهم فى دعم الحلول السياسية.

ويتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقرر إجراءها فى 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.