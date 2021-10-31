"طريق الكباش" الساحر يربط الكرنك بالأقصر بطول 2700 متر و 1300 كبش على جانبيه

الأقصر – أحمد مرعى

طريق الكباش الفرعوني، سحر من تاريخ الحضارة الفرعونية المتواجد في قلب مدينة الاقصر حتي يومنا هذا منذ آلاف السنين، عبارة عن طريق إحتفالات تاريخي يضم تماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2750 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، وكان في العصور الفرعونية عدد الكباش في الصفين 1300 كبش ما بين كل كبش وكبش 4 أمتار، وطول الكبش الواحد حوالي 2.50 متر.



وكان في العصور الفرعونية "طريق الكباش الفرعوني" عبارة عن طريق مواكب كبري لملوك الفراعنة وكانت تحيي داخله أعياد مختلفة منها "عيد الأوبت" وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديماً سد حجري ضخم كان يحمي الطريق من الجهة الغربية من مدينة الاقصر العاصمة السياسية في الدولة الحديثة (الأسرة 18) والعاصمة الدينية حتي عصور الرومانية، موضحاً أن طريق الكباش أو طريق الإله، هو الذى كان ممتدا فى العصور الفرعونية القديمة من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك بطول 2750 متر وعرض 76م، ويضم على جانبيه حوالى 1300 تمثال جميعها متراصة على شكل أبو الهول برأس كبش.



ومن جانبه يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك بالأقصر، أن الكبش في الطريق يرمز للإله آمون، ربما لحماية المعبد وإبراز محوره، والذى كان قد أطلق المصرى القديم عليه "وات نثر WAt-nTr" بمعنى طريق الإله، وكانت هذه التماثيل تنحت من كتلة واحدة من الحجر الرملى ذات كورنيش نقش عليه اسم اللمك وألقابه ومقام على قاعدة من الحجر مكونة من 4 مداميك من الحجر المستخدم، نظراً لوجود بعض النقوش، وتقام على هيئتين، الأولى تتخذ شكل جسم أسد ورأس إنسان (أبو الهول)، والثانية تتخذ شكل جسم الكبش ورأس كبش كرمز من رموز الآلة "آمون رع".



ويضيف الطيب غريب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طريق الكباش من أعظم الأعمال التاريخية، فهو ممر عالمى لم يسبق له مثيل، ولكنه تدمر حالياً بفعل عوامل الزمن ومرور آلاف السنين عليه، وبناء المواطنين منازلهم على الطريق عقب سرقة تماثيله الشامخة على مر العصور المختلفة، مؤكداً أنه يتيح للسائحين الأجانب والمصريين التمتع على طول الطريق بين معبدى الأقصر والكرنك برؤية 1200 تمثال، نحت كل منها فى كتلة واحدة من الحجر الرملى، وهى فى هيئتين: الأولى تتخذ جسم أسد ورأس إنسان، والثانية لها جسم كبش ورأسه، علماً أن الأسد يرمز فى التاريخ الفرعونى إلى الشمس التى قدّرها الفراعنة كثيراً.







أبطال ملحمة طريق الكباش فى الكرنك والأقصر



احد الكباش البديعة بالطريق



إحياء طريق الكباش الفرعونى ينتظر الافتتاح العالمى



الأقصر تنتظر كرنفال إحتفالي عالمى لإفتتاح طريق الكباش



البالون الطائر بالأقصر يداعب طريق الكباش الفرعونى



الحفائر إنتهت تماماً فى 2006 بأيدي الآثرى الكبير منصور بريك



الطريق كان يشهد الإحتفالات بعيد الأوبت والأعياد والمناسبات



العمل فى ترميمات كباش الطريق الأقدم فى العالم



جانب من الكباش داخل الطريق



طريق الكباش سحر لا يقاوم بالأقصر



طريق الكباش طوله 2700 متر بين الكرنك والأقصر



طريق الكباش يربط بين معبدى الاقصر والكرنك



طريق الكباش يصل لمرحلة الافتتاح العالمى



قبل 5 آلاف عام تم إنشاء طريق الكباش لتسير مواكب الملوك المقدسة



مشروع طريق الكباش يربط بين معبد الأقصر والكرنك









