ضبط 1770 قضية مواد مخدرة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (1770) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبطت خلالها (1966) متهم.

وتم ضبط كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (206٫404 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (536٫355 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (44٫792 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الاستروكس ، وزنت (16٫374 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس (الشابو)، وزنت (3٫1 كيلو جرام)

كما تم ضبط كمية من مخدر الأفيون ، وزنت (1٫39 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو ، وزنت ( 345 جرام)، وكمية من مخدر القات ، وزنت (50 جرام)، وعدد (1٫698,407) مليون قرص ترامادول، وعدد (48٫713) ألف قرص مخدر مؤثر، كمية (5 سم3) ماكستون فورت.

وتم ضبط عدد (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (254) مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (164٫000٫000مليون جنيه).