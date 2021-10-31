سيارات الأحوال المدنية المتحركة تستخرج بطاقات للمواطنين في المحافظات

كتب محمود عبد الراضي

أوفد قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة ، المنيا ، المنوفية ، الغربية ، البحيرة ، الجيزة ، الدقهلية ، قنا ) .

كما تم إيفاد مأموريات لعدد ( 7 حالات إنسانية) بـ (المستشفيات محل تواجدهم) لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، مراعاة لظروفهم الصحية التى تحول دون إنتقالهم لأى موقع بالقطاع، كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى (قرية شنوان مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء .. تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى وكذلك المصدرات الثبوتية لإجمالى عدد (214 للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.