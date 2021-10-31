ريجيم الشوفان اخسر وزنك بأمان فى وقت قياسى.. اعرف التفاصيل

ندى سليم

يعد ريجيم الشوفان أحد الطرق الفعالة لخسارة وزنك خلال وقت قياسى، والذى يقوم على إدراج الشوفان في كل وجباتك اليومية، نظرا لأن مذاقه مميزا بجانب محتواه الغذائي الغنى بالكثير من الفيتامينات والعناصر المهمة، حيث يفضله الكثير خاصة خلال فصل الشتاء، طبقا لتقرير نشر فى موقع Healthline.

تتمحور حمية دقيق الشوفان على تناول الشوفان كطبق رئيسي لوجبة واحدة أو وجبتين كل يوم، من خلال مرحلتين الأولى تعتمد على الاتى:

المرحلة الأولى:



تعتمد على تناول دقيق الشوفان في ثلاث وجبات كل يوم للأسبوع الأول، كما يمكنك تناول بعض الفاكهة مع دقيق الشوفان والوجبات الخفيفة.

المرحلة الثانية:



بعد الأسبوع الأول أو المرحلة الأولى، وتعتمد على تناول دقيق الشوفان لوجبة أو وجبتين يوميًا مع خيار صحي قليل الدسم للوجبات الأخرى، مع إضافة حصص من الفاكهة والخضروات في هذه المرحلة ويسمح لك بتناول دقيق الشوفان الفوري.

وأوصى الخبراء بتناول حصة موصى به وهى عبارة عن 1/2 كوب، بالنسبة للفطور والغداء، كما يسمح بإضافة كمية صغيرة من الحليب الخالي من الدسم وبعض الفاكهة أو تناولها على الجانب، بالإضافة إلى اللبن قليل الدسم، مع إضافة قليل من القرفة والتي تعد أيضًا إضافة رائعة للنكهة، حيث يمكنك الحصول على وجبة خفيفة في الصباح ، والتي تكون عادةً فواكه طازجة ، ووجبة خفيفة بعد الظهر من الخضار النيئة أو المكسرات.

وبالنسبة للعشاء، تتضمن الخطة نوعًا من الدجاج المشوي أو السمك أو شريحة لحم صغيرة قليلة الدهن أو حتى برجر الديك الرومي مع بطاطس الكوسة، كما يسمح بتناول حلوى منخفضة السعرات الحرارية بعد العشاء.

وتكمن فوائد الشوفان في أنه عبارة عن حبوب كاملة ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، كما أنها توفر الألياف، حيث يحتوي نصف كوب من الشوفان المطبوخ في الماء على قدرا من البروتين والسكريات والكالسيوم والحديد، وتشمل فوائد تناول دقيق الشوفان في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم، كما يمكن أن تساعد الحبوب الكاملة مثل الشوفان أيضًا في تقليل ضغط الدم والمساعدة في الهضم.