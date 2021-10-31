رئيس الوزراء: حياة كريمة إلهام لكل دول العالم فى التصدى للفجوة بين المدن والريف

كتب هند المغربى - على عبد الرحمن - تصوير حسن محمد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تقوم به مصر من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لهو بحق أيضا إلهاما لكل دول العالم لكيفية التصدي لهذه الإشكالية من اتساع الفجوة بين المدن والريف .

جاء ذلك خلال استضافه الأقصر احتفالية "يوم المدن العالمى"، والتى ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، على مدار يومى 30 و31 أكتوبر الجارى، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأضاف مدبولى، أن المدن في العالم على الرغم مما تمثله من تقدم مهم إلا أنه هي المسئولة عن معظم ظواهر المناخ، وفى الواقع تنتج المدن حوالى 70% من غازات الاحتباس الحرارى، لذا يستلزم أن نعمل على التوسع بالبناء الأخضر والتوسع في المساحات الخضراء.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تبنت مشروعا قوميا للتنمية الحضارية من خلال إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين و20 مدينة أخرى تقام في نفس الوقت بنفس المعايير وتشهد هذه المدن طفرة هائلة.