حبس 4 أشخاص على خلفية المشاجرة أمام بوابة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حبس طالبين وعاطل وعامل، أحدهما مصاب بالمستشفى الأميري الجامعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالمشاجرة وحيازة أسلحة بيضاء أمام بوابه كلية الحقوق، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة بمعرفة المختصين.

وكانت قد وقعت مشاجرة بين طالبين من كليتى الحقوق والآداب مساء اليوم، أمام بوابة كلية الحقوق، وأوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم أمام الكلية بين طالبين من كليتى الحقوق والآداب، وتطورت إلى مشاجرة أمام باب الحقوق تبادل على أثرها الطالبين التعدى على الآخر.

أدت إلى إصابة طالب الآداب بسجحات وجرح قطعى أسفل الذقن، وتم حضور قوة من قسم شرطة باب شرق، التى تمكنت بدورها من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة الي قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الاداب إلي المستشفي الرئيسي الجامعي (الميري)، وتم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرقي وعرض طالب كلية الحقوق علي النيابة للتحقيق في الواقعة، وأضاف عميد الكلية أن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة أصدر تعليماته بالتحقيق في الواقعة لإتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.

البداية تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشادة كلامية نشبت خارج نطاق الحرم الجامعي، أمام أحد محال تناول الأطعمة السريعة بين طالب بالفرقة الأولى، كلية الحقوق، "طرف أول"، وطالب بكلية الآداب، وشقيقه، وشخص ثالث مجهول "طرف ثانٍ"، علي اثرها تجددت المشادة أمام بوابة الكلية المُطلة على شارع "سوتر" من الخارج، وتطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها طالب كلية الحقوق، بالاعتداء على طالب كلية الآداب، مستخدمًا آلة حادة "كتر" ما أدى إلى إصابته، فحاول الهرب إلى داخل كلية الحقوق من خلال الباب الفرعي.

توصلت التحقيقات أنه وأثناء ذلك قام الأمن الإداري بغلق البوابة، مع تواجد عدد كبير من الأفراد في الشارع، خشية دخول أطراف الواقعة إلى الكلية، وعدم امتداد المشاجرة إلى داخل الحرم الجامعي، وعقب ذلك قام طالب كلية الآداب "المتهم الثاني"، ومن معه بالتعدي على طالب كلية الحقوق "المتهم الأول"، بالأيدي، وبكرسي خشبي، ونتج عن ذلك إصابته بسحجات في أماكن متفرقة من الجسم.

وبإبلاغ قسم شرطة باب شرقي، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طالب كلية الحقوق "المتهم الأول" واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، عقب تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للمشاجرة التي نشبت بين عدد من الطلاب، وأظهر عملية "كر وفر" أمام بوابة الدخول والخروج من كلية الحقوق، وسط محاولات البعض للسيطرة عليهم، وتدخل الأمن الإداري الخاص بكلية الحقوق للسيطرة عليهم.