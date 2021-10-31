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تغريم ربة منزل 50 ألف جنيه لسبها زوجها عبر الـ"واتس آب" بقنا

الأحد، 31 أكتوبر 2021 10:28 م
تغريم ربة منزل 50 ألف جنيه لسبها زوجها عبر الـ"واتس آب" بقنا واتساب
قنا - صابر سعيد

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قضت محكمة قنا الاقتصادية بتغريم ربة منزل 50  ألف جنيه، وذلك بتهمة سب زوجها عبر الواتس آب والازعاج عبر استخدام الإنترنت. وتعود أحداث الواقعة حينما تقدم زوج ببلاغ ضد زوجته يتهمها بالسب عبر تطبيق الواتس آب، واستخدام الخدمة في الإساءة له بطريق غير الذي أعد من أجله.
 
 
وقال إسماعيل سلاوي، محام المجني عليه، إن محكمة قنا الاقتصادية، قضت بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، على إكرام.ج. م، في القضية رقم 64 لسنة 2021، وذلك لقيامها بسب زوجها زياد.م. أ، عبر تطبيق "واتس آب"، وبتهمة الإزعاج عن طريق استخدام الأنترنت وإساءة استخدام مرفق الاتصالات بطريق غير الذي اعد من أجله.
 
وتابع السلاوي، أنه وفقًا للمادة رقم 76، من قانون الاتصالات 10 لسنة 2003، فإن جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة (166 مكرراً) من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.
 
 

توقيع عقوبة

غرامه علي زوجه

المحكمة الاقتصادية

اخبار قنا

اخبار مصر

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