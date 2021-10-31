اليوم السابع
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تحرير 9203 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:26 ص
تحرير 9203 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط  (9203) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9175) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (28) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (948) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (255) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1435) أرجيلة.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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