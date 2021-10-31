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بعد قليل.. بدء فعاليات يوم المدن العالمى بحضور رئيس الوزراء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:39 ص
بعد قليل.. بدء فعاليات يوم المدن العالمى بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يبدأ بعد قليل فعاليات يوم المدن العالمى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
ويتضمن المؤتمر ضمن فعالياته العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الآثرى المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.
 
 

الاقصر

يوم المدن العالمى

مجلس الوزراء

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