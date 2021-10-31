القبض على المتهم بالاعتداء على عامل خلال مشاجرة فى الطالبية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء على عامل بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الطالبية، والتسبب في إصابته بجرح بالرأس والوجه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما في منطقة الطالبية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل تشاجر مع عامل بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بجرح بالرأس والوجه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.