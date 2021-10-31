اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على المتهم بالاعتداء على عامل خلال مشاجرة فى الطالبية بالجيزة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 06:49 ص
القبض على المتهم بالاعتداء على عامل خلال مشاجرة فى الطالبية بالجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاعتداء على عامل بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الطالبية، والتسبب في إصابته بجرح بالرأس والوجه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما في منطقة الطالبية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل تشاجر مع عامل بسبب خلافات سابقة بينهما، وأصابه بجرح بالرأس والوجه.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


مشاجرة

قسم الطالبية

امن الجيزة

أخبار الحوادث

مشاجره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة