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الرئيس السيسي يتوجه إلى بريطانيا اليوم للمشاركة فى قمة تغير المناخ بجلاسجو

الأحد، 31 أكتوبر 2021 10:46 ص
الرئيس السيسي يتوجه إلى بريطانيا اليوم للمشاركة فى قمة تغير المناخ بجلاسجو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ”، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو .
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
 
 

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