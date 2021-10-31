"التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر للبقالين

كتب مدحت وهبة

انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين، ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، ليقوموا بصرفها للمواطنين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا، مؤكداً أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات التى لديها معلومات، مشيرا إلى أن هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعدما أصبحت مربوطة ربطا مباشرا فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية، وهدفنا إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائي.

وأكد، أن الوزارة تقف مع المواطن حتى يحصل على حقه، والمواطن لا يجب أن يترك بطاقته عند المخبز، وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.