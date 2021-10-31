اليوم السابع
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وزير التموين: لابد من الاستمرار فى تنقية البطاقات لدعم الفئات الأكثر احتياجا

الأحد، 31 أكتوبر 2021 08:21 م
وزير التموين: لابد من الاستمرار فى تنقية البطاقات لدعم الفئات الأكثر احتياجا الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاستمرار فى تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، وذلك دون أن يضار مواطن واحد.
 
وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.
 
وفيما يتعلق بإضافة المواليد للبطاقات التموينية فقد أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد، موضحا أن ما تم فى هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا وفقا لضوابط وشروط محددة.
 
 

وزير التموين

الدعم النقدى

تنقية البطاقات

الفئات الاكثر احتياجا

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