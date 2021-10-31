اليوم السابع
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التموين: تراجع أسعار السلع عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه

الأحد، 31 أكتوبر 2021 07:01 م
التموين: تراجع أسعار السلع عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب عبد اللطيف صبح

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أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تراجع أسعار السلع الأساسية عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرهون بزيادتها عالميا.
 
 
وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر  عادل والأخذ فى الاعتبار التكلفة الحقيقية تجنباً لظهور السوق السوداء، قائلا: "تحديد الأسعار ضرورة، وتهدف إلى الخروج من الأزمة الحالية بقدرات اقتصادية أفضل حتى تستقر الأوضاع دون أن يتأثر  البعد الاجتماعى".
 
 
كما أشار المصيلحى، إلى أن الزيادة فى الأسعار بدأت بالسكر وبمعدلات متسارعة، بالإضافة إلى زيادة أسعار القمح عالميا، موضحا أن سعر طن القمح بموازنة العام الجارى كان مقدرا بنحو 250 دولار للطن وأصبح اليوم بسعر 330 دولار، كما ارتفعت أسعار الزيت عالميا حيث بلغ سعر آخر شحنة زيت طعام استوردتها الوزارة نحو 1430 دولار للطن الواحد.

وزير التموين

تراجع اسعار السلع

السلع الاساسية

السلع التموينية

ازمة التضخم العالمية

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