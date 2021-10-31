الأرصاد: غدا فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غداً الإثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، واضطراب بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 4 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.