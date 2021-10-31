اليوم السابع
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استعدادت مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الأحد، 31 أكتوبر 2021 06:00 ص
استعدادت مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش الزمالك
كتب محمود عبد الراضي

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أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، استعدادها لتأمين مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

ويؤمن رجال الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

 خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

 خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

 خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

 


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