استعدادت مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي

كتب محمود عبد الراضي

أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأحد، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري .

ويؤمن رجال الافريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس وأماكن عقد المؤتمرات الصحفية، وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي، عن ضرورة الإهتمام بالجانب الدفاعي طوال المباريات، وأوضح لهم أن الاهتمام بالدفاع ليس مقصوراً على لاعبي خط الدفاع بل على جميع لاعبي الفريق حتى الذين يؤدون في الجانب الهجومي فلابد أن يعودوا لإداء الدور الدفاعي حينما يفقد الفريق الكرة.