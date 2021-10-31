إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة - الفيوم، بين كوم أوشيم، وبوابة الرسوم - اتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة - الفيوم، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتبين اصابة ٨ في الحادث وهم علي محمد عبد الرحمن، 22 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر، وخلع بالكتف، رقية عبد الحميد عمر، 5 سنوات، جرح متهتك باليد الأيسر، وجرح بالجبهة، محمد رزق عبد الرحمن، 21 سنة، جرح بالجبهة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، 41 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، رنا ضيف بريك، 25 سنة، جرح باليد اليمنى، نبيل عمر عبد الرحمن، 20 سنة، سحجات وكدمات، مكة حميدة عمر، عام ونصف، سحجات وكدمات، عمرو حميدة محمد، 3 سنوات، سحجات وكدمات. وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق