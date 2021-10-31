إصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب شخص بحادث تصادم دراجة نارية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر سقوطه من على الدراجة لاختلال توازنه أثناء القيادة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحويله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول "ا ع ع"، 35 سنة، ممرض، مصابا بشرخ في الجمجمة وكسر بالساق اليمنى وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

انتقلت قوة أمنية وتبين أنه أثناء سير المصاب بدراجته اختل توزانه وسقط أرضا ما أدى إلى إصابته وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.