اليوم السابع
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​ضبط المتهم بانشاء قناة على الانترنت للتشهير بالفتيات

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:26 ص
​ضبط المتهم بانشاء قناة على الانترنت للتشهير بالفتيات كلبش- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة وذلك إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (طالبة - مقيمة بالقاهرة) ضد أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء قناة على أحد تطبيقات مواقع التواصل الإجتماعى.

ونشر صور شخصية لها مصحوبة بعبارات إساءة وتشهير بها، وذلك عقب قيامها بنشر مقطع فيديو لها أثنا تواجدها بمترو الأنفاق عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان إيحاءات منافية للآداب.

وما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، والذى أقر بتعرفه على القائم بإدارة القناة المشار إليها وإضطلاعه بمساعدته فى التشهير بعدد من الفتيات عبر تلك القناة.

 
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة فقد أمكن تحديد القائم على إدارة القناة المشار إليها وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة السويس).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ،الأمن العام) ومديرية أمن السويس تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إنشائه القناة المشار إليها وإضطلاعه بالإشتراك مع المتهم الأول فى إرتكابه الواقعة المشار إليها) فضلاً عن قيامه بالتشهير بالعديد من الفتيات .
 
بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بإرتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
 
 

قناة

قناة على الانترنت

مباحث الانترت

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