ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار قديم خالٍ من السكان بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بعقار قديم خالٍ من السكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بالمنزل رقم 3 بحارة بندقة، دون حدوث إصابات.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل قديم مكون من 3 طوابق وخالٍ من السكان بالحارة المشار إليها، وتم إخماد الحريق ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة، وأن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير المحضر بقسم شرطة الجمرك، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.