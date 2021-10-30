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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بقنا

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:38 ص
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا: صابر سعيد

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لقى شخصان مصرعها وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم تروسيكل مع دراجة نارية بمدخل قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم تروسيكل ودراجة نارية بقرية الكرنك في مركز أبوتشت، وأسفر الحادث عن مصرع ممدوح ياسر، 19 عاما، ويوسف خالد، 22 عاما، وإصابة أيمن نمر، ومحمود محمد محمود، وصلاح أيمن حسين، بكسور مختلفة وتحويلهم إلى مستشفي سوهاج.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

 


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