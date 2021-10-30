ضبط تشكيل عصابى يدير صفحة على "فيس بوك" لبيع السيارات المسروقة بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التعامل فى السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لعرض سيارات للبيع بثمن أقل من مثيلاتها بالأسواق ويشتبه أن تكون من متحصلات وقائع سرقة.

وبالفحص من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديدهم وتبين أنهم (4أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى الدقهلية والسويس) وقيامهم بإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية ورخص تسيير لتلك السيارات المُستولى عليها بالإشتراك مع أحد الأشخاص للحيلولة دون ضبط السيارات المُستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مكبس حديدى يُستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية - مجموعة من الأدوات تستخدم فى التلاعب بأرقام الشاسيهات ومواتير السيارات - مجموعة من الأحرف والأرقام الحديدية تستخدم فى إصطناع اللوحات المعدنية).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التحصل على السيارات مُتحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً وإصطناع اللوحات وتزوير المستندات والتلاعب بأجزائها الجوهرية على النحو المشار إليه بالإستعانة بـ(إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية").. أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها ، وتم بإرشادهما بمسكنهما ضبط (المستندات والماكينات والأدوات المُستخدمة فى إصطناع وتزوير رخص تسيير السيارات المُستولى عليها ومستندات ملكيتها) عبارة عن (مجموعة من الأوراق والرخص وشهادات الإفراج الجمركى والمستندات الحكومية "جميعها مزورة" - كمية كبيرة من أختام شعار الجمهورية "مقلدين" - 2 جهاز كمبيوتر يحويان برامج إلكترونية تقوم بإصطناع الإختام - جهاز يستخدم فى صناعة جميع أختام شعار الجمهورية - جهاز إسكنر - 10 جهاز طباعة - 3مكينة "تقطيع وتغليف الكارنيهات والرخص" - ألوان وأحبار - الواح خشبية "شبلونة" تستخدم فى إصطناع العلامات المائية).

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بقيامهم بشراء السيارات متحصلات وقائع السرقة والمهربة جمركياً على فترات وإصطناع لوحات معدنية ومستندات ملكية لتلك السيارات منها (عدد 20 سيارة مُبلغ بسرقتها – عدد 4 سيارات مهربة جمركياً – عدد 5 سيارات بدون بيانات "متلاعب بأجزائها الجوهرية") ، وإعترفوا بقيامهم بالتصرف فى (عدد 27 سيارة) بالبيع لدى عملائهم "سيئى النية" (19) شخص وأمكن ضبط بحوزتهم كافة السيارات المستولى عليها ، وبمواجهتهم إعترفوا بعلمهم بـأن تلك السيارات من متحصلات وقائع سرقة ومهربة جمركياً ومتلاعب بأجزائها الجوهرية.. كما أمكن ضبط سيارتين لدى إثنين من عملائهم "حسنى النية".

وبإستدعاء المجنى عليهم مالكى السيارات المُستولى عليها تعرفوا عليها وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.