دراسة: مباريات كرة القدم لا تنشر كورونا بين اللاعبين عند اتباع إجراءات الوقاية

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن مباريات كرة القدم لا تنشر فيروس كورونا بين الرياضيين، حيث وجد الباحثون أنه مع إجراء اختبارات كورونا وإجراءات الوقاية من الفيروس التاجى لم تساهم ممارسة ألعاب كرة القدم الجامعية في انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين في مؤتمر جنوب شرق الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وفى الدراسة، التى نُشرت في مجلة JAMA Network Open، قام الباحثون من جامعة تكساس إيه آند إم بتتبع ما يقرب من 1200 من لاعبي كرة القدم في مؤتمر جنوب شرق الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات SEC بين 26 سبتمبر و 19 ديسمبر من العام الماضى.

وكان لدى اللاعبين أجهزة استشعار يمكن ارتداؤها يمكنها تحديد نوع الاتصال الوثيق الذي حصلوا عليه أثناء اللعبة، وقاموا بإجراء اختبارPCR ثلاث مرات في الأسبوع خلال الموسم، وفى حالة كانت نتيجة اختبار أي لاعب أو مدرب إيجابية للفيروس، تم تطبيق قواعد صارمة للعزل والحجر الصحي.

ووجدت الدراسة أنه كان لدى اللاعبين 109.762 تفاعل مع لاعب ضدهم على مدار 64 مباراة في الموسم العادي.

من بين جميع اللاعبين الذين اتبعتهم الدراسة ، كان 138 لاعبًا إيجابيًا للفيروس خلال الموسم.

وتم اختبار 18 حالة فقط إيجابية لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من لعب اللعبة، وهذا يشير إلى إجراء اختبارات منتظمة وقواعد العزل والحجر الصحي الصارمة التي أبقت غالبية اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض خارج الملعب.

من بين اللاعبين الذين احتكوا بالـ 18 الذين أصيبوا بكورونا خلال 48 ساعة من المباراة ، لم يصاب أي منهم بكورونا من التواصل فى اللعبة.

وقالت بينيكا ديكسون، إحدى مؤلفي الدراسة والأستاذ المساعد الزائر في مدرسة تكساس إيه آند إم للصحة العامة: " مباريات كرة القدم تكون آمنة نسبيًا عندما يتم تطبيق عدة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من انتشار كورونا مثل: الاختبارات المنتظمة وبروتوكولات الحجر الصحي والعزل".

في حين أن كرة القدم هي رياضة يتم فيها الاتصال الجسدى بشكل مكثف، كانت التفاعلات بين الرياضيين سريعة، حيث استمر معظم الاتصال أقل من 26 ثانية، وفقًا لبيانات المستشعر.

واستوفى 13 تفاعلًا فقط بين لاعبين تعريف ما عرفته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على أنه "تعرض للتلامس القريب لمريض كورونا"، مما يعني أن اللاعب كان على بعد 2 متراً من لاعب آخر لأكثر من 15 دقيقة من بين هؤلاء الـ 13 ، لم ينتج عن أي من هذه التفاعلات إصابة أي شخص بالمرض.

كان من المهم أيضًا أن تمارس الرياضة في الهواء الطلق، حيث ينتشر كورونا بسهولة أكبر في الأماكن المغلقة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، لا سيما في الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية.

أظهرت الدراسات السابقة أن خطر انتقال كورونا في الخارج قد يكون أقل 18 مرة من الأنشطة الداخلية كما أظهرت دراسات الرياضات الأخرى التي تُلعب في الهواء الطلق ، مثل لعبة الرجبي، أنه لم يكن هناك انتقال أثناء المباراة.