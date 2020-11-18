"CDC" يقدم أبرز طرق الوقاية من كورونا.. حماية صحتك فى موسم الأنفلونزا ضرورة

كتبت فاطمة خليل

طرق الوقاية من فيروس كورونا وحماية نفسك والآخرين تأتي باتباع الوسائل الوقائية التي تحميك وتمنع نشر العدوى بين أفراد المجتمع، ويقدم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" أبرز طرق الوقاية من الفيروس التاجي التي يجب أن يتبعها الجميع، لمكافحة فيروس كورونا، في السطور التالية.



الوقاية من فيروس كورونا

الوقاية من فيروس كورونا

الوقاية من كورونا عديدة وتشمل:

اعرف كيف ينتشر الفيروس

ينتشر مرض كوفيد -19 بسهولة من شخص لآخر، عن طريق الطرق التالية بشكل أساسي:

-بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (على بعد 6 أقدام أو 2 متراَ).

-من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتنفس أو يغني أو يتحدث.

تسبب قطرات الجهاز التنفسي العدوى عند استنشاقها أو ترسبها على الأغشية المخاطية ، مثل تلك التي تبطن داخل الأنف والفم.

يمكن للأشخاص المصابين ولكن ليس لديهم أعراض أن ينقلوا الفيروس للآخرين.

طرق أقل شيوعًا يمكن أن ينتشر بها COVID-19

في ظل ظروف معينة (على سبيل المثال ، عندما يكون الأشخاص في أماكن مغلقة ذات تهوية سيئة) ، يمكن في بعض الأحيان أن ينتشر كورونا عن طريق النقل الجوي.

ينتشر فيروس كورونا بشكل أقل شيوعًا من خلال ملامسة الأسطح الملوثة.

اغسل يديك كثيرًا

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل خاصة بعد تواجدك في مكان عام أو بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس.

من المهم بشكل خاص أن تغسل اليدين:

-قبل الأكل أو تحضير الطعام

-قبل لمس وجهك

-بعد استخدام الحمام

-بعد مغادرة مكان عام

-بعد نفث أنفك أو السعال أو العطس

-بعد التعامل مع قناعك

-بعد تغيير الحفاضات

-بعد رعاية شخص مريض

-بعد لمس الحيوانات أو الحيوانات الأليفة

إذا لم يكن الصابون والماء متاحين بسهولة، فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل قم بتغطية جميع أسطح يديك وفركها معًا حتى تشعر بالجفاف.

-تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

-تجنب الاتصال الوثيق

داخل منزلك: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.

إذا أمكن، حافظ على مسافة 6 أقدام بين الشخص المريض وأفراد الأسرة الآخرين.

-خارج منزلك: ضع مسافة 6 أقدام بينك وبين الأشخاص الذين لا يعيشون في منزلك.

-تذكر أن بعض الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض قد يكونون قادرين على نشر الفيروس.

-ابق على بعد 6 أقدام على الأقل (حوالي 2 متر) من الآخرين.

يعد التباعد الاجتماعي أمرًا مهمًا بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد.

قم بتغطية فمك وأنفك بقناع عندما تكون حول الآخرين

يمكنك أن تنشر COVID-19 للآخرين حتى لو لم تشعر بالمرض.



الوقاية من فيروس كورونا

الكمامة

يجب على الجميع ارتداء قناع في الأماكن العامة وعندما يكونون بالقرب من أشخاص لا يعيشون في منزلك، خاصةً عندما يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى.

-استمر في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بينك وبين الآخرين. القناع ليس بديلاً عن التباعد الاجتماعي.

غطِّ فمك أثناء السعال والعطس

قم دائمًا بتغطية فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس أو استخدام الجزء الداخلي من مرفقك ولا تبصق.

رمي المناديل المستعملة في سلة المهملات.



الوقاية من فيروس كورونا

نظف وطهر الأسطح

نظف وعقم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يوميًا. يشمل ذلك الطاولات ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل والمقابض والمكاتب والهواتف ولوحات المفاتيح والمراحيض والحنفيات والمصارف.

إذا كانت الأسطح متسخة ، نظفها. استخدم المنظفات أو الصابون والماء قبل التطهير.

راقب صحتك يوميًا

انتبه للأعراض انتبه للحمى أو السعال أو ضيق التنفس أو أعراض أخرى لـ COVID-19.

قم بقياس درجة حرارتك إذا ظهرت الأعراض.

لا تقيس درجة حرارتك في غضون 30 دقيقة من التمرين أو بعد تناول الأدوية التي يمكن أن تخفض درجة حرارتك ، مثل عقار الاسيتامينوفين.

احمِ صحتك في موسم الأنفلونزا هذا

من المحتمل أن تنتشر فيروسات الإنفلونزا والفيروس المسبب لكورونا في الخريف والشتاء. قد تكون أنظمة الرعاية الصحية غارقة في معالجة كل من مرضى الأنفلونزا ومرضى COVID-19. هذا يعني أن الحصول على لقاح الأنفلونزا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في حين أن الحصول على لقاح الإنفلونزا لن يحمي من كورونا إلا أن هناك العديد من الفوائد المهمة ، مثل:

ثبت أن لقاحات الإنفلونزا تقلل من خطر الإصابة بمرض الأنفلونزا ، ومعدل دخول المستشفيات ، والوفاة.

يمكن أن يؤدي الحصول على لقاح الإنفلونزا أيضًا إلى توفير موارد الرعاية الصحية لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا.