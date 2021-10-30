خطوة بخطوة.. طريقة نقل ملكية السيارات لاستخراج الرخص

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور الجديد الالتزام بالعديد من الخطوات لاستخراج أوراق التراخيص للسيارات طبقًا مواد اللقانون، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك خطوات يتم من خلالها إنهاء إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارات الخاصة بقائدى المركبات، ومنها :

- إثبات شخصية صاحب المركبة (رقم قومى أو جواز سفر).

- تقديم طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلاً فى حالة الرخصة غير المؤمنة.

- تقديم نموذج فحص فنى وبيئى وصلاحية طفاية.

- تقديم ملحق التأمين الإجبارى.

- تقديم سند انتقال الملكية.

- شهادة براءة الذمة للمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.