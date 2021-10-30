حبس متهم أدار أكاديمية للنصب على راغبى الحصول على شهادات دراسية بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس شخص متهم بإدارة أكاديمية تعليمية بدون ترخيص، واستخدمها للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى (أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة الجيزة) ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية فى منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها، وبالتفتيش عُثر على (مجموعة من الشهادات الدراسية واستمارات بيانات وطلبات التحاق لراغبى الالتحاق بالأكاديمية – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية – أكلاشيه يحمل مسمى الأكاديمية - مجموعة من صور المستندات الشخصية الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية)، كما أمكن الاستدلال على 2 من ضحاياه ، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالاحتيال عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية منهما.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.