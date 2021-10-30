حبس شقيقين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالصف

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

اعترف شقيقان تم ضبطهما وبحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش وسلاحين ناريين، في الصف بمحافظة الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستخدامهما دراجة بخارية في التنقل بين عملائهما بعد التواصل معهم هاتفيا، لتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشارا إلى استخدامهما الدروب الصحراوية في لقاء عملائهما.

وذكر الشقيقان أنهما يستخدمان السلاحين المضبوطين بحوزتهما في الدفاع خلال ترويج المضبوطات، وأرشدا عن مصدر الحصول على المواد المخدرة والسلاحين.

وقال المتهمبن إنهما اعتادا الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، مستغلين المنطقة الصحراوية بالصف، لاستلام المواد المخدرة، وتخزينها لحين التواصل مع عملائهما لترويجها، وذكرا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة الاتجار.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط شقيقين في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الصف.

بإعداد كمين لهما، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، وبندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.