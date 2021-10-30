تعرف على حقيقة تداول فيديو لمراهقين يدخنان سجائر ويستنشقان مادة بيضاء

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو، يتضمن قيام مراهقين أحدهما يقوم بتدخين السجائر واستنشاق مادة بيضاء والإتيان بأفعال منافية للآداب).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو بين بعض الأشخاص بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، يتضمن قيام أحد المراهقين بتدخين سيجارة "منتفخة" وإستنشاق مادة بيضاء تظهر بأعلى طبق يقدمه له مراهق آخر ، ثم يقومان بممارسة أفعال منافية للآداب.

بالفحص أمكن تحديد هوية المراهقين وتبين أنهما (طالبين بالمرحلة الإعدادية ، مقيمان طرف أسرهم بذات الناحية) ، وبسؤالهما عما ظهر بمقطع الفيديو، اعترفا بصحته وأنهما قاما بإرتكاب تلك الأفعال على سبيل المزاح ، وأن السيجارة المشتعلة تحوى بداخلها مادة "الشاى" وأن المادة البيضاء عبارة عن "دقيق طعام" ، كما أضافا بقيام (زميلهما ، مقيم بذات الناحية) بتصويرهما بهاتفه المحمول حال الإيحاء بقيامهما بأفعال منافية للآداب بالشقة الخاصة بأحدهما كائنة بذات الناحية ، وبسؤال الأخير أقر بصحة ما جاء بالفحص.. وأضاف أنه كان برفقتهم (طالب – مقيم بذات الناحية) وبسؤاله أفاد بمضمون ما جاء بالفحص .. تم التحفظ على الهاتف وبه مقطع الفيديو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.