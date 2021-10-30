اليوم السابع
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات بقصد التشاجر في القليوبية

السبت، 30 أكتوبر 2021 04:29 م
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات بقصد التشاجر في القليوبية مديرية أمن القليوبية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي وبحوزتهم أسلحة نارية "بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، و15 طلقة من ذات العيار"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية وحائزى الأسلحة الناريهدة والذخائر.
 
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابي تخصص في حياة الأسلحة النارية، بقرية سوارس دائرة المركز.
 
على الفور جرى تشكيل حملة أمنية، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط كلا من " ج ب ح"، 45 سنة، تاجر مواشي سبق اتهامه في قضيه قتل، وشقيقه "إ ب ح"، 48 سنة، تاجر مواشي، ونجل الأول "إ ج ب"، 18 سنة، ومقيم بذات العنوان عامل وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش.د، و2 فرد خرطوش محلى الصنع، و15 طلقه خرطوش من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد التشاجر والدفاع، وجرى ضبط العناصر ال3 وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 

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