الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يجتمع بالعنانى لمتابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار السبت، 30 أكتوبر 2021 02:55 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب ـ محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار". السيسي الرئيس السيسي وزير السياحة انشطة ومشروعات السياحة السياحة اخبار السياحة السيسى اخبار السيسي عبد الفتاح السيسي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئاسة فى أسبوع.. قرار تاريخى بإلغاء مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد.. تعيين الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.. تطبيق إجراءات مواجهة التعديات على الزراعات.. ولقاء مع شباب البرنامج الرئاسى الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:41 ص الرئيس السيسى يلتقى خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب.. ويتابع جهود المبادرات الرئاسية وتوطين التنمية بربط "حياة كريمة" بمشـروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.. ويوجه بدمج المبادرات والجهود الحكومية.. صور الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:18 م الرئيس السيسى يوجه بدمج المبادرات والجهود الحكومية للمشروعات الصـغيرة والمتوسطة الخميس، 28 أكتوبر 2021 10:04 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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