الرئيس السيسى يجتمع بالعنانى لمتابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار

كتب ـ محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".