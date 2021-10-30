اليوم السابع
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الداخلية تنفذ 4566 حكما فى مداهمات أمنية بالقليوبية

السبت، 30 أكتوبر 2021 11:32 ص
الداخلية تنفذ 4566 حكما فى مداهمات أمنية بالقليوبية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها، ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة متهم وضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (8) متهمين "لـعدد 4 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (4566) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


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احكام قضائيه

الداخليه

اخبار الحوادث

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